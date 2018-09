Nostalgie: Jurassic Park 1 eenmalig terug in de bioscoop

"Dr. Grant, my dear Dr. Sattler... Welcome to Jurassic Park", wie kan deze legendarische zin níet oplepelen? Het is zondag 30 september alweer 25 jaar geleden dat Jurassic Park uitgebracht werd in de Nederlandse bioscopen.



Die mijlpaal wil bioscoop The Movies niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom wordt de film nog één keer in Zaal 1 vertoond.



In de foyer van de bioscoop zal de epische soundtrack van John Williams te horen zijn en voor deze ene keer is er popcorn beschikbaar aan de bar.



Jurassic Park in The Movies

Zondag 30 september, 16:15