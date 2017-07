Noord heeft ook eigen hardlooproute

De 4 kilometer lange route loopt om Banne Buiksloot Zuid. Het pad gaat via het Noordhollandsch Kanaal, de Buiksloterbreek en Kadoelen en is gemarkeerd met zogenaamde punaises. Om de twintig meter geeft een zilveren plakkaat op de grond de route aan. Daarnaast zijn er aparte aanduidingen voor elke honderd meter en elke kilometer.



Het rondje Banne Buiksloot is de eerste in een reeks van vijf nieuwe hardlooproutes in Noord. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de wegen samen een netwerk vormen. Binnen de vijf routes kunnen mensen naar eigen gelieve experimenteren met verschillende routes.



Stoplichten

Amsterdam telt nu 21 gemarkeerde hardlooproutes. Wethouder Eric van der Burg hoopt dat de nieuwe routes Amsterdammers aanzetten tot hardlopen. "Ononderbroken hardlooproutes helpen hierbij, want weinig is zo irritant als stilstaan voor stoplichten tijdens het rennen."



Volgens de laatste cijfers lopen zo'n 200.000 Amsterdammers weleens hard.



Lees ook: Eerste ononderbroken hardlooproute in Flevopark geopend