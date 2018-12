Nooit iets zonder overdaad in de Jimmy Woo

Wat 15 jaar Jimmy Woo

Waar Jimmy Woo, Korte Leidsedwarsstraat

Wie Casper Reinders, Sergio Hasselbaink, Gunifort Uwambaga, Alljan Moehamad, Jacqueline Tas, BlaQQa Bang Bang

Wanneer vrijdag 30 november, 21.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans kreeg de spelling van een hoop namen in zijn oor geschreeuwd

Op een tafeltje op de dansvloer staat het imposante jubileumboek, want Casper Reinders doet nooit iets zonder overdaad. 'Rock n roll interiors, the eccentric world of Casper Reinders.'



Lekkere titel, ook dat.



Rapper Sergio Hasselbaink neemt de microfoon: "Ik zie mooie mensen en we gaan er een supergezellige avond van maken, maar eerst het supergeile boek."



Het zijn drie ferme uitspraken achter elkaar, maar er is weinig tegen in te brengen.



Het eerste exemplaar is voor Reinders. Relaxed als altijd: "Ik ben onwijs blij en ik wil mijn team bedanken, want ik heb weinig gedaan. Ik mag dat niet zeggen, maar ik heb écht heel weinig gedaan."



Ik kan dat inhoudelijk niet op waarheid beoordelen, maar een horecatycoon die deze stad zoveel bijzondere tenten heeft gebracht, kun je maar beter op zijn woord geloven.



Slotwoord: "Ik ben er echt serieus blij mee. Het is veel rauwer geworden dan veel mensen dachten, en ik heb een hekel aan speechen."



De bijeenkomst duurt maar een uurtje, daarna wordt het hier een gewone vrijdagavond. Eijlders lonkt me toe. Daar ben ik tenminste nog een jonge blom.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl