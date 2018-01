Nog zo veel te wensen voor Amsterdam

Wat Nieuwjaarsontvangst 2018

Waar Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal

Wie Jozias van Aartsen, Eric van der Burg, Leen Schaap, Irene Hemelaar, Rob Oudkerk, Geert Dales

Wanneer Maandag 1 januari, 19.00 tot 23.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans wenst ook iedereen het beste

En wat niet mag terugkeren? "Het gezeur over budgetoverschrijding. Nu is het klaar."



Ah, daar staat de interim-burgemeester. Hij zegt een poos dingen over infrastructuur en duurzaamheid en saamhorigheid.



Oud-wethouder Rob Oudkerk. "Dat men niet over elkaar praat, maar met elkaar."



Wel: "Iets meer verdraagzaamheid. Ook op de fiets, graag."



Omdat ook de jeugd een stem verdient: Daniël van Duijn, campagnecoördinator van de Partij voor de Dieren: "Geen overvolle straten met toeristen meer. En stop de nutellalisering. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma."



En de wensen? "Leef met verstand en stem met het hart. Voor de groene stad. Maar dat laatste is campagnepraat, dat hoeft er niet bij."



Kermiskoning Frans Stuy: "Dat Amsterdam de liefde doorgeeft. Wat Eberhard heeft gezegd: lief zijn voor elkaar."



En exit: "De pretparkazijnzeikers. Dat het allemaal te vol is. Door dat gezeik komen er nu al minder toeristen dan normaal."



Aan de bar zit Gerrit Jan Wolffensperger, ooit acht jaar wethouder, in innig gesprek met een vrouw die hij toevallig voor het eerst sinds decennia weer is tegen gekomen.



"Vijftig jaar geleden! Dat was pas een woest uitgaansleven in Amsterdam. We hebben alles meegemaakt. Seks, drugs en rock-'n-roll. We praten net over degenen die ons ontvallen zijn."



Heeft hij nog een wens voor 2018? "Dat de ­metro gaat rijden."



Rekenen we goed.



