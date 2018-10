Nog steeds geen ADE-plan? Lastminute tips van kenners

Eigen events van Joep Schmitz Superpsyched om met Cairo Liberation Front de 3de ADE editie van onze clubavond Eurabia te hosten op 19 oktober in Paradiso Noord, met o.a. de Nederlandse primeur van het Palestijnse acid duo Zenobia, de terugkeer van de Syrische keyboard virtuoos Rizan Said en nog veel meer moois.

Felabration met o.a. Nihiloxica en Basa Basa

"Op vrijdag staat Paradiso-Noord bij ons Eurabia evenement in het teken van Arabische muziek. De dag erna focust Felabration op diezelfde locatie op Afrikaanse muziek. Naast 'African Soul Power' Basa Basa en Bixiga 70 vind je daar Nihiloxica op het programma. Deze unieke liveband werd geïntroduceerd door het waanzinnige Nyege Nyege Tapes en bevat in totaal zes percussionisten uit Uganda. Muzikaal doen deze hypnotiserende geluiden denken aan krautrock en waren ze daarmee deze zomer een van de hoogtepunten op Strange Sounds From Beyond."

20 oktober, 19.00 uur tot 05.00 uur in Paradiso Noord



&Textures met o.a. Awesome Tapes of Africa & Habibi Funk

"Mocht je die zaterdag nog even door willen gaan adviseren we je om naar de OT301 te gaan. Daar brengt &Textures die twee werelden samen door twee belangrijke curators een podium te geven. Brian Shimkov, beter bekend als Awesome Tapes of Africa, bracht met zijn label de muziek van o.a. Ata Kak, Dja Katapila en Hailu Mergia naar het Westen. Ook Jannis Stürtz, oprichter van het re-issuelabel Habibi Funk, introduceerde Arabische namen als Ahmed Malek, Dalton en Kamal Keila."

20 oktober, 22.00 uur tot 05.00 uur in OT301