Nog even de ex-scharrel van Elvis spreken

Wat cocktail van de World Wing Convention 2017

Waar West-Indisch Huis, Haarlemmerstraat

Wie Marijke van Bodengraven, Nina Driessen-Vvan der Ree, Joan Swift, Elizabeth Turlington, Mary Reynolds, Brenda-Anne Dymock, Agnes Asperslag

Wanneer donderdag 19 oktober, 18.00 tot 20.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer *****

Hans hoorde ‘En toen werden we uitgenodigd bij de sjah’, in een tussenzin

Van Bodengraven: "De man van Margaret Thatcher vloog altijd met ons. Bij British Airlines moest hij zich gedragen, bij ons kreeg hij drank en kon hij los."



Driessen: "Een collega had een tijd verkering met Bruce Springsteen. Die zei: 'I gotta go with Bruce again tonight.'"



Maar hebben ze zelf nog een prins geschaakt?



Van Bodengraven: "Nou, een collega had de chairman van Chrysler en Plácido Domingo. Tegelijkertijd."



Driessen: "Ik had de kleinzoon van Occidental Petroleum."



Hoe is dat afgelopen?



"Dat ik zei: ik ga mijn eigen weg. Het begon trouwens toen ik op ­blote voeten op een cocktailparty liep. Toen dacht hij: die moet ik hebben."



Met de grootst mogelijk moeite ruk ik me los van deze Neerlands glorie, want ik moet nog de ex-scharrel van Elvis spreken.



Brenda-Anne Dymock: "It was no affair. I travelled with him. Not for my job, I did that in between. For six years."



Discretie, ik snap 'm.



