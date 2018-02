Nine Inch Nails komt naar Amsterdam

De kaartverkoop begint vrijdag om 10.00 uur, kondigt organisator Mojo aan.



Nine Inch Nails werd in 1988 opgericht door Trent Reznor. De band verkocht meer dan 30 miljoen albums over de hele wereld en bracht een reeks singles uit, waaronder de nummer 1-hits The Hand That Feeds, Only, Every Day Is Exactly the Same en Survivalism.



Nine Inch Nails won twee Grammy's, voor Wish in 1992 en Happiness in Slavery in 1995. Vorig jaar bracht de band de EP Add Violence uit.



Wisselende samenstelling

Nine Inch Nails als live-band wordt over het algemeen apart gezien van de band die de studio-opnames doet. Afgezien van Trent Reznor als zanger, blijft eigenlijk niets in de samenstelling lang hetzelfde. Reznor noemde deze frequente personele wijzigingen ooit één van de belangrijkste redenen van de lange tijd tussen de verschillende studioalbums.