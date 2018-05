Nieuwe Rembrandt trekt kleine 9000 bezoekers

Normaal ontvangt het museum aan de Amstel in een pinksterweekeinde ongeveer 4500 bezoekers, zei een woordvoerder.



Kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six kocht het werk, een portret van een jonge man, op een veiling in Londen voor 156.000 euro. Hij vermoedde direct dat het om een Rembrandt ging en kreeg daarvan bevestiging door diverse experts.



Hermitage

Het doek, dat vermoedelijk uit 1634 dateert, is nog tot 15 juni te zien in de Hermitage. Daarna gaat het terug naar Six, die het wil verkopen.



De 'nieuwe Rembrandt' is nu tijdelijk opgenomen in de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Deze expositie is nog tot en met 27 mei te zien.