Nieuwe nachtclub Jack opent eind dit jaar in Zuidoost

Ja, Jack ligt wat verder fietsen, maar dat zie je bij steeds meer clubs, zegt Patricia. "Als je in Oost woont ben je ook wat langer onderweg om bij De School te komen. Wij denken juist dat het een voordeel is dat het wat afgelegen is, omdat je dan écht even weg bent."



24-uursvergunning

Dat is waar de bedenkers willen dat het om draait: de beleving. "In Amsterdam mist een plek waar je de hele nacht geprikkeld wordt of iets kunt beleven. Wij willen dat je kunt verdwalen in de nacht en in de club, zowel in decor, muziek als performance arts," legt Patricia uit.



Bovendien biedt Zuidoost ook praktische voordelen. "We hebben nu gesprekken met de gemeente om tot 8 uur 's ochtends open te mogen blijven. En hopelijk kunnen we in de toekomst een 24-uursvergunning krijgen."



Voorproefjes

Jack profileert zich als lhbt-vriendelijke club, maar dat betekent niet dat het een homoclub is. "We willen een fijne plek creëren voor homo's en lesbiennes, die vaak net wat meer open zijn. Maar eigenlijk zijn alle mensen die nieuwsgierig en open zijn welkom."



Qua muziek is Jack gericht op house en techno, met op vrijdag wat toegankelijkere en op zaterdag net wat hardere muziek. Daarvoor probeert de club ook internationale namen te trekken. "Maar het moeten wel dj's en artiesten zijn die passen bij de sfeer," zegt Patricia.



Richting de opening eind dit jaar gaat Jack in de voormalige Bijlmerbajes alvast wat voorproefjes geven van hoe de club eruit moet gaan zien, onder meer tijdens Amsterdam Dance Event.