Nieuwe aanwinst Van Gogh Museum: Munch

Wat nieuwjaarsontbijt Van Gogh Museum

Waar Van Gogh Museum, Museumplein

Wie Axel Rüger, Maite van Dijk, Nienke Bakker en een zaaltje vol kunstkenners

Wanneer dinsdag 23 januari, 9.45 tot 12.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans wil ook zwarte handschoenen bij zijn blocnoteje

De verkiezingen die hij uitschreef, hebben ze niet meer afgewacht.



Die wending zag ik niet aankomen.



"Wat een verhaal," zegt Andrea van Pol, even van slag. "Ik dacht: leuk, een ontbijtje, en dan hoor je zo'n persoonlijke geschiedenis."



We verplaatsen ons terug naar het auditorium. Er zijn broodjes met geitenkaas en ook rolletjes met zalm. Dat is vanwege het Noorse (Munch) tintje aan deze ochtend.

Tijdens de boterhammen gaat het gesprek al snel over kunst, want zo gaat dat in een museum. Dat Munch eigenlijk een enorme eikel was bijvoorbeeld.



"Net als Van Gogh," zegt Rüger. "Het is maar goed dat we hem niet persoonlijk kennen. Dan hadden we nooit met zoveel enthousiasme in dit museum gewerkt."

Daarna heeft hij nog een ontluisterend verhaal over een nog levende kunstenaar, maar dat zul je altijd zien: what happens tijdens een ontbijtje in het Van Gogh - enzovoorts.



