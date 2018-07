Nieuw-West krijgt eindelijk weer bioscoop: Oxville Cinema

Toen filmdistributeur Carlo Dias en filmproducent Aydin Dehzad elkaar tegenkwamen in Cannes kwamen ze achter een gezamenlijk gemis. Film leeft ontzettend in Amsterdam, maar in hun buurt - Osdorp - konden ze niet naar de bioscoop.



Uiteindelijk besloten ze zelf het heft in handen te nemen en richtten ze samen met Bas Broertjes de stichting Oxville Cinema op. Oxville is een letterlijke vertaling van Osdorp.



Dias: "We kwamen er al snel achter dat we niet opnieuw het wiel moesten gaan uitvinden. We zochten contact met De Meervaart, en die waren gelijk enthousiast."



275 stoelen

De Meervaart is volgens Dias een ideale plek. "Het ligt midden in Osdorp en we kunnen gebruik maken van hun facilitaire dienst. Het is natuurlijk ook zonde dat die mooie zalen regelmatig leegstaan."