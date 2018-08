Nieuw popfestival Once in a Blue Moon is een succes

Als David Crosby optreedt, willen de mensen toch het liefs songs horen uit zijn tijd met Crosby, Stils & Nash (en soms ook Young). En dus schreeuwt op Once in a Blue Moon al snel iemand keihard uit het publiek: 'Almost cut my hair!' Crosby, die ondanks een leven met heel veel drugs toch maar mooi al 77 is, heeft zij antwoord direct klaar: "My advice; don't do it."



Krakers

Nee, Almost Cut My Hair zingt hij niet, maar zeker de helft van de setlist bestaat uit andere krakers uit zijn verleden, waaronder Long Time Gone, Deja Vu en aan het einde - "Maar dan moeten jullie zo hard meezingen dat ze het in Antwerpen horen" - ook nog Ohio. Maar een nostalgietrip is het verrassend bevlogen optreden niet.



Vooral de behoorlijk virtuoze leden van zijn band laten dat oude repertoire weer fris klinken: op een aangename manier gelikt, hier en daar zelfs jazzy. Crosby zelf, die eerder op de dag op het zelfde podium een gastolletje speelt bij het optreden van damestrio I'm With Her, heeft in zijn aankondigingen het gebroken stemgeluid van een oude man, maar komt zingend, vooral in het close harmonywerk, nog prima weg.