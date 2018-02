Nieuw Latijns-Amerikaans festival bij Ouderkerkerplas

Line-up Welcome to the Future bekend

Het Berlijnse dj-duo Pan-Pot en de Nederlandse dj en producer Joris Voorn prijken op het affiche van het festival Welcome to the Future.



Ook dj's Chris Liebing uit Duitsland, Charlotte de Witte uit België en Dax J uit Engeland komen op 21 juli naar de twaalfde editie van het festival in natuurgebied Het Twiske ten noorden van Amsterdam.



Welcome to the Future maakte dinsdag de volledige line-up bekend.



Er zijn zeven stages. Het duo Dan-Pot, Dubfire en Joris Voorn staan op de mainstage. Charlotte de Witte is te gast in de technotent, samen met Chris Liebing, Dax J en ROD.



De in Chicago geboren dj Honey Dijon maakt haar opwachting op de housestage. Daarnaast zijn er optredens van Hot Since 82 en Green Velvet.