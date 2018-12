Nieuw in de bios: winterse burenpret en onmogelijke liefde

All You Need Is Love

Dat een romantische komedie romantisch moet zijn, lijkt vanzelfsprekend, maar in All You Need Is Love lijken de makers dat vergeten. Of het is ze niet gelukt. Wat een soort Alles Is Liefde had moeten worden, komt nooit van de grond. Aan het idee ligt het niet.



Te zien in Ketelhuis, Cinema Amstelveen, Arena, City, Munt, Tuschinski