Nieuw in de bios: volgbare actie en zuurstoksentiment

Tiempo Compartido

De horror die Hofmann creëert in Tiempo Compartido is onderhuids, opgeroepen door de filmstijl. Dat zit in de zorgvuldige gekadreerde beelden van cameraman Matías Penachino en de strakke montage van Hofmann zelf.



Het zit in de dwangmatig opgewekte muziek van de Italiaanse componist Giorgio Giampà, even zenuwachtig als de nepglimlach van het hotelpersoneel. En het zit vooral in de surreëel uitgelichte wereld die de film schept, met interieuren vol ­nuffige pastelkleuren en een buitenwereld die baadt in megalomane neontinten.



