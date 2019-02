Nieuw in de bios: skatende pubers en roddelende dames

Can You Ever Forgive Me?

We kennen Melissa McCarthy van haar kluchtige bijrol in de komedie Bridesmaids (2011), waarna ze voornamelijk in soortgelijke rollen te zien was. Maar met haar uitstekende hoofdrol in deze tragikomedie treedt ze in de voetsporen van Amerikaanse komieken als Jim Carrey en Bill Murray.



Te zien in Cinecenter, Filmhallen, The Movies, City, Tuschinski