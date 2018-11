Nieuw in de bios: pensionado Redford en held of dief Elvis

The Old Man and the Gun

Bijna zestig jaar ­later is de cirkel nu rond: Redford heeft aangekondigd dat The Old Man and the Gun zijn laatste rol als filmacteur zal zijn. Hij heeft het geduld niet meer om op de set te zitten wachten, vertelde hij in interviews, en wil zich toeleggen op het regisseren van zijn eigen films. Afgaand op de rol die hij koos om afscheid mee te ­nemen, zou dat pensioen nog weleens relatief kunnen zijn. Bij het afscheid strijkt hij met een vinger langs zijn neus - in de legendarische misdaadkomedie The Sting (1973) een gebaar van herkenning onder oplichters.



