Nieuw in de bios: haaibaai Judeska en een kreeftmens

Shoplifters

Zoals in veel van Kore-eda's eerdere films staat een kleine familie centraal, maar zoals ook vaker in zijn werk is die familieband lang niet zo vanzelfsprekend als op het eerste ­gezicht lijkt. We begeven ons in een huishouden aan de grenzen van het legale leven. Vader Osamu (Lily Franky), moeder Nobuyo (Ando Sakura) en jonge zoon Shota (Jyo Kairi) zijn een geoliede machine op hun uitstapjes als winkeldieven.

Te zien in Cinecenter, City, Eye, Filmhallen, Kriterion, The Movies, Rialto