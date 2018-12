Nieuw in de bios: drie klassiekers in een nieuw jasje

Mary Poppins returns

Wie hem nu bekijkt, kan het zich moeilijk voorstellen, maar Mary Poppins was in 1964 een technisch wonder. Beroemd is de scène waarin echte acteurs en ­tekenfilmfiguren het scherm delen. Zo'n scène, maar dan met veel betere special effects, zit ook in deze opvolger. En dat is bepaald niet de enige overeenkomst tussen beide films. Mary Poppins Returns houdt daardoor het midden tussen een vervolg, een hommage en een remake. De omvang mag ambitieus zijn, de inhoud is iets te vertrouwd.



