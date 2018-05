Nieuw in de bios: cocakoning en borstkloppende babyboomers

My Generation

Dat de jeugd zich in de jaren zestig niet meer liet temmen en de oude generatie de wacht aanzegde, is de rode draad in My Generation. Fijn voor nostalgische babyboomers al die feestelijke fragmenten en observaties over de jaren zestig, maar klopt het zelffeliciterende beeld?



Het is geen toeval dat altijd dezelfde popsterren, fotografen en fotomodellen worden genoemd als het over de swinging ­sixties gaat.



Te zien in Cinecenter, Filmhallen, Kriterion, The Movies