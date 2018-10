Nieuw in de bios: Amsterdamse corpsballen en Lady Gaga

Todos lo saben

De films van Asghar Farhadi draaien altijd om relatie- en familiegeheimen. In Todos Lo Saben draait het om de verdwijning van een jonge vrouw tijdens een bruiloft in een Spaans plaatsje. Al snel blijkt dat ze is ontvoerd en er veel geld nodig is voor haar vrijlating. Langzaam brokkelen façades af en komen oud zeer en pijnlijke relatiegeheimen naar boven.



Dat voelt vertrouwd in een film van Farhadi, maar Todos Lo Saben overtuigt niet. Dat ligt niet aan de acteurs (onder andere Penélope Cruz en Javier Bardem), maar aan het scenario, een moeizame combinatie van thriller en familiedrama.



