Nieuw in Amsterdam: speeddaten op de fiets

Van Londen tot Sydney: speeddaten op de fiets wordt al sinds 2013 gedaan, maar voor Amsterdam wordt het 13 oktober de eerste keer. Initiatitor is nieuwbakken Amsterdammer Margriet Schuring. "Ik ben heel benieuwd. De liefde voor de fiets hebben we hier wel, en volgens mij zijn mensen swipen op apps wel zat."



Ha Margriet, 'vouwfietsers, wielrenners, vakantiefietsers, omafietsers' zijn allemaal toegestaan. Hoe zit dat met eenwielers en gele ligfietsbananen?

"Alles kan. Het gaat om de liefde voor de fiets. Een ligfiets is misschien wat onpraktisch, maar bijvoorbeeld rolstoefietsers zijn van harte welkom."



Hoe weet ik naast wie ik moet fietsen?

"We fietsen twee aan twee, tot er een belletje rinkelt. Dan vragen we de heren een plekje op te schuiven. Tijdens de vorige edities in het buitenland ging dat heel smooth."



Wat nou als ik een stukje verderop mijn droompartner zie trappen?

"Dan moet je er gewoon achteraan, hoor! Wacht dan vooral niet op dat belletje! We drinken eerst een kopje koffie bij de start, dan kun je alvast wat contact leggen."



Wat zegt fietsgedrag over een potentiële partner?

"Sommige fietsers gaan voor snelheid en calorieverbruik. Andere fietsers zijn heel chill en kijken in een park om zich heen. Ook in het fietsen moet je dus je match vinden."



Eindigt het nog met drank?

'We gaan na afloop in De Hallen een drankje drinken. Bij het kaartje zijn een consumptie en koffie inbegrepen. Fietsen en bier is in mijn ervaring een heel goede match."



Cycle Speed Dating

Vrouwen/mannen, 25-35 jaar

Zaterdag 13 oktober (14.00-17.00) €19