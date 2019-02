Nieuw fuzzfestival op de NDSM-werf: Loose Ends

Er is aanstaande juni ruimte voor zo'n 5000 mensen op het terrein bij Noorderlicht. Organisator Friendly Fire verwacht met het festival een gat in de markt te vullen. Volgens de organisatoren is er een actieve scene van gitaarmuziekliefhebbers en zijn alle genres met gitaarmuziek 'alive and kicking'.



Dat gat in de markt is er niet alleen voor bezoekers, maar ook voor bands zelf. Mede-organisator Roosmarijn Reijmer: "Het is de bedoeling dat de bands het met elkaar beleven, elkaar inspireren, en dat ze ervan genieten om met elkaar op de line-up te staan." Bands die elkaar dan moeten inspireren zijn onder meer Sleaford Mods, Iceage en Iguana Death Cult.



Pre-party

Eerst is er nog de pre-party op 28 maart in SkateCafé, waar het Loose Ends-dj-team muziek draait om bezoekers alvast een voorproefje van de sfeer van de muziek te geven. Die sfeer is rauw, gruizig, en "niet te moeilijk", zo vat Reijmer samen.



Reijmer kijkt ook uit naar de Nederlandse vertegenwoordiging van de fuzzscene. "Personal Trainer is zo erg in de slaapkamer opgenomen, dat je de ambulances bijna hoort langskomen. Het is dus extra leuk dat we die Amsterdamse band live hebben."



Kaarten voor het festival kosten in de voorverkoop €38,75 en zijn vanaf 1 maart te koop.