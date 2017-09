Niemand zegt: 'Nou nou, Doutzen, weet je dat wel zeker?'

Janzen: "We staan hier allemaal pro deo, omdat we het zo'n fijne zaak vinden."



De rode loper loopt langs de hele voorgevel van beide panden. Die is voor BN'ers en andere bloggers. Achter de dj-tafel staan twee jongens met een snor. Het is een tweeling en ze zijn beroemd in Japan, hoor ik.



Dan begint de Grand Opening, gewoon buiten en dat is nog best frisjes. De twee hoogste bazen vertellen dat ze 'thrilled to death' zijn en dan is het tijd voor een beroemde gast uit het buitenland.



'Warm welkom'

Het is supermodel Winnie Harlow, begeleid door een fanfare in Canadese klederdracht. "It's amazing," zegt ze. "It feels so great, this is such a warm welcome."

Ze moet die fanfare bedoelen, want verder is er niemand die klapt.



Komt een volgende fanfare met nog een beroemdheid, ditmaal Neerlands trots, Doutzen Kroes. "Ik heb nog nooit zo'n groot welkom gehad," zegt die en dan is er ook niemand die zijn vinger opsteekt en zegt: "Nou nou, Doutzen, weet je dat wel zeker?"