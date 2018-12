Net open: In Café De Kerk kennen de kasteleins je naam

"We hebben hier geen barmannen, maar kasteleins," zegt Peter Borghaerts (56), manager van het net geopende Café de Kerk op de Amstelveenseweg. "Kasteleins geven advies over welke drank past bij wat de klant lekker vindt."



Genoeg keus, want in de oude, houten kast achter de bar staan tientallen jenevers en op de tap heeft hij negen bieren. Borghaerts omschrijft de sfeer in De Kerk zelf graag door het liedje Where Everybody Knows Your Name, titelsong van Cheers, de populaire serie uit de jaren tachtig aan te halen.