Neem je opa en oma gratis mee naar een metalconcert

Zeventig jaar

"Kleinkinderen kunnen nu hun opa en oma achter de geraniums vandaan trekken," zegt Pearl Vink van Flux enthousiast. "Senioren zijn niet opgegroeid met keiharde metal, dus die kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken."



Alle opa's en oma's boven de zeventig jaar krijgen een gratis kaartje voor een van de vijf metalconcerten die binnenkort op het programma staan.



Staan

Voor de kleinkinderen is het wel handig om de grootouders alvast een beetje voor te bereiden op het gewaagde bezoekje: bij een metalconcert is het namelijk niet op een stoel achterover leunen, maar gewoon een paar uur staan. Toch is dit geen reden om thuis te blijven, volgens Vink. "Wie slecht ter been is, kan van te voren een stoel aanvragen."



Wie geen kleinkinderen heeft hoeft niet te treuren, want ook ouderen die met elkaar of alleen willen komen zijn welkom. Tips voor senioren die voor het eerst naar een metalconcert gaan? "Laat de gehoorapparaten thuis, trek lekkere schoenen aan en geniet."



Kleinkinderen die hun opa en oma naar metalconcert willen meenemen kunnen mailen naar publiciteit@podiumdeflux.nl.