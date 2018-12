Neem hier een nieuwjaarsduik in Amsterdam voor een fris begin

Vorig jaar werden nog vier nieuwjaarsduiken georganiseerd in Amsterdam, maar dit jaar zijn die in de Amstel bij de Berlageburg en die bij Blijburg aan Zee geschrapt.



In de Sloterplas en Gaasperplas kunnen groot en klein op 1 januari wel georganiseerd het water in rennen. Weeronline verwacht dat het overdag temperaturen tussen de 7 en 10 graden.



'Het kortste, knustste en koudste evenement van Nieuw-West,' zo promoot de organisatie de nieuwsjaarsduik in de Sloterplas. Dappere duikers kunnen zich om 13.00 verzamelen bij de Varkensbaai om daarna op te warmen bij Hotel Buiten met een glühwein of warme choco en een kop (halal) snert. Wat je aantrekt maakt overigens niet uit, als het maar geen Unox-muts is.