Nederlandse musical Elephant Man komt naar Zonnehuis

De bedoeling is uiteindelijk op een (inter)nationale tournee te gaan met de productie over de door kolossale bulten ontsierde en gehandicapte Brit Joseph Merrick (1862 - 1890).



De verfilming door David Lynch van het verhaal, met John Hurt in de hoofdrol, boeide in 1980 bioscoopgangers wereldwijd. In de komende theaterversie, met elf mensen op het toneel en twaalf musici, wordt Merrick gespeeld door kleinkunstenaar Mathieu van den Berk. Lucie de Lange doet mee als Koningin Victoria.



Initiatiefnemer Frank Affolter regisseert en maakt de muziek bij de liedjes, Lars Boom schrijft het script. Dat script wordt net als de liedteksten nieuw en anders. Zo worden verscheidene mensen die Merrick begeleidden en of gebruikten als circusattractie in de musical samengebracht in één persoon, gespeeld door Jochem Feste Roozemond.



Vooroordelen

Affolter wil ook afrekenen met de vooroordelen uit de film: "De manager van de olifantman die alleen maar slecht zou zijn, de dokter die alleen maar goed is en Merrick zelf die alleen maar zielig is."



Onderhuids wil Affolter meteen alle vooroordelen jegens anderen aankaarten. Tegelijk moet de musical vragen stellen bij het tonen door media van mensen die het in het leven tegenzit.



Net een circus

Affolter kwam tien jaar geleden al op de gedachte voor een Nederlandse Elephant Man-voorstelling. Dat was bij het zien van een programma over de Indonesische 'boomman', die zoveel wratten had dat hij deels op een boomstam leek, en ook door een tv-interview met de moeder van twee kinderen die niet groeiden.



"Het gebruik van dit soort mensen door hedendaagse media is soms ook net circus. Daar moet je voorzichtig mee zijn," aldus Affolter. Hij benadrukt dat hij de entreeprijzen op 25 euro wil houden. "Mensen moeten ieder jaar zes of zeven keer naar het theater kunnen, daar sta ik voor."