Natuurlijk krijgt Arjan Ederveen een staande ovatie

Ik ben op weg naar de Koepelkerk. Daar krijgt Arjan Ederveen de Gouden Genesius Penning. Ik zeg blind: volkomen terecht.



De Gouden Genesius Penning wordt de laatste jaren uitgereikt aan 'een theaterpersoonlijkheid met uitzonderlijk talent'. Wim Sonneveld had hem en daarna Jos Brink. De penning wordt nu ter nagedachtenis aan Brink uitgereikt.



In de hal wachten Huub Verweij en Frank Sanders, bestuurders van de stichting, de gasten op. Een vrouw speelt op een vleugel.



Verweij maakt zich meteen zorgen over een goede beoordeling voor drank. Ik stel hem gerust. Dat doe ik verontrustend vaak.



In de zaal is nog een soundcheck aan de gang en ik ga in de hal zitten lezen over onze heilige Genesius, een hofnar in het Rome van de derde eeuw. Tijdens een optreden werd hij gegrepen door het woord van God en hij bekeerde zich ter plekke. Daarop werd hij onthoofd.



Je kunt daar grappen over maken, maar je kunt het ook niet doen.



Sindsdien is Genesius patroonheilige van alle podiumkunstenaars, maar ook van epileptici, martelaarslachtoffers en - komt ie - advocaten en juristen.



Clowns, epileptici en advocaten, allemaal dezelfde schutterij.