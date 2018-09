Nachtvertoning nieuwe film Lars von Trier tijdens Paff

Nachtvertoning nieuwe Lars von Trier

Parool Film Fest organiseert een speciale nachtfilmvertoning voor The house that Jack built, de nieuwe speelfilm van de Deense regisseur Lars von Trier.



The house that Jack built gaat over de hyperintelligente Jack die zich in twaalf jaar tijd ontwikkelt tot een ervaren seriemoordenaar. Hoofdrollen zijn voor Matt Dillon, Bruno Ganz en Uma Thurman.



De film is in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober te zien in de bioscopen Studio/K en FC Hyena in Amsterdam. Naast de nachtvoorstelling, zullen er tijdens het festival ook reguliere vertoningen van de film zijn.



Kaarten hiervoor zijn binnenkort verkrijgbaar via www.paff.nl