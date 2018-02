Nacht van de Vluchteling opnieuw in Amsterdam

De loop zal in de nacht van 16 op 17 juni vanaf de Westergasfabriek van start gaan.



Het startschot voor de loop van 40 kilometer klinkt om middernacht. Het GVB laat speciaal voor dit initiatief twee nachtelijke pontjes varen om lopers het IJ over te zetten.



De route gaat vervolgens verder via Amsterdam-Noord en Broek in Waterland naar Durgerdam. Na de wandeling van gemiddeld 8 tot 9 uur finishen de lopers de volgende ochtend weer bij het startpunt.



Succes

Is 40 kilometer je wat gortig? Dan kan je in de vooravond ook meedoen aan de loop van 10 of 20 kilometer. Naast Amsterdam kan je ook kiezen voor een loop in Rotterdam, Utrecht of Nijmegen.



Vorig jaar deed Amsterdam voor het eerst mee, dat bleek een groot succes: Amsterdam was verantwoordelijk voor bijna de helft van de in totaal 5000 deelnemers.



Er werd 1,6 miljoen euro opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen in Syrië en Myanmar.



Aanmelden kan hier.