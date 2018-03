Nacht lang feesten in het Centraal Station

Na het Rijksmuseum en het Concertgebouw is het de beurt aan het Centraal Station om zich open te stellen voor talloze ravers. Ook dit feest wordt weer georganiseerd door promoters Audio Obscura.



Het dj duo Adriatique zal een set van vijf uur draaien, de overige twee uur worden gevuld door de Amsterdamse dj Some Chemistry. Het feest duurt van 22.00 tot 05.00 uur.



Treinverkeer

Amsterdamse organisator Audio Obscura staat bekend om hun feesten op eigenzinnige locaties. Het feest zal 14 april plaatsvinden in Lil' Amsterdam in de Amstelpassage, de locatie biedt ruimte voor 750 feestgangers. Hoewel daar al vaker feesten zijn georganiseerd, gebeurde dat nog niet eerder op deze schaal.



Het feest zal verder geen invloed hebben op het treinverkeer en de reizigers binnen het Centraal Station.



Concertgebouwplafond

Een eerder feest van Audio Obscura in het Concertgebouw moest helaas vervroegd stoppen wegens problemen met het plafond. Volgens het Concertgebouw is er toen niemand in gevaar geweest. Het is ook nog onduidelijk of er een verband was tussen het feest en de problemen.



De kaartverkoop (€27.50) van het feest begint donderdag om 12.00 uur.