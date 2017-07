Na 40 jaar sluit De Jong Meesterschoenmaker de deuren

De Jong Meesterschoenmaker op de Koninginneweg was een begrip - tot de klantenkring behoren veel BN'ers, ­expats en ­bewoners van Zuid. Maar voor De Jong is het langdurige lichamelijke werk werd te belastend geworden.



Veel mensen denken dat hij weg móet vanwege een huurverhoging, zoals veel kleine ondernemers in de buurt gebeurt. "Dat is gelukkig niet het geval. Ik stop niet omdat het moet, maar omdat ik er genoeg van heb. Dit familiepand is in bezit van mijn moeder. We verkopen het aan een projectontwikkelaar," vertelt De Jong.



Het pand op de ­Koninginneweg is al sinds 1927 een schoenmakerij. De Jongs vader leerde er in 1937 het schoenmakersvak en keerde in 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog, terug om de zaak te kopen en voor zichzelf te beginnen.



Ton de Jong werkte vanaf zijn zeventiende bij zijn vader in de zaak, totdat hij die in 1983 overnam.



