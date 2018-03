Mysteryland heeft line-up compleet

DJ Snake naar Kingsland Festival

William Grigahcine, beter bekend als DJ Snake, komt op Koningsdag naar het Kingsland Festival in de RAI Amsterdam. Eerder was de komst van onder anderen Hardwell, Lost Frequencies en Sunnery James & Ryan Marciano al bekendgemaakt.

DJ Snake brak internationaal door met de singles Turn Down For What en Let Me Love You samen met Justin Bieber. Zijn samenwerking met Major Lazer op Lean On werd in april 2015 zijn eerste nummer 1-notering.



Kingsland beleeft de zesde editie in Amsterdam. Er zijn vier podia. Naast DJ Snake staan Hardwell, Lost Frequencies, Sunnery James & Ryan Marciano, Ummet Ozcan en Yellow Claw op de mainstage. Daarnaast zijn ook Lil Kleine, Ronnie Flex, Sam Feldt en Headhunterz te verwachten. Bij de RAI zijn zowel openlucht als overdekte areas te vinden.



Naast Amsterdam zijn dit jaar edities van Kingsland in Den Bosch, Groningen en Twente.