Muurschildering van 160 meter lang in de maak in Zuidoost

Het idee ontstond bij de eigenaar van het terrein van de Caransa Groep, aldus Valk. "De eigenaar was in Miami in de wijk Wynwood, een voormalig industrieterrein dat nu helemaal beschilderd is door streetartists en van achterstandswijk naar hippe wijk is gegaan. Hij vond dat er in Amsterdam te weinig van dit soort kunst was, dus ontstond het plan om de verouderde afscheidingswand te vervangen voor een nieuwe en deze te beschilderen."



In eerste instantie zou het plan uitgevoerd worden door 10 kunstenaars. Valk: "Dat vond de gemeente te bont."



De voorstellen van de twee duo's bleven over na selectie. Het te beschilderen oppervlak (520 vierkante meter) schrikt de schilders niet af. "Voor Amsterdam is het een flinke lap, maar we zijn wel wat gewend."