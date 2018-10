Muurschildering uit 1983 teruggevonden op Osdorpplein

"Dit is een zeer goed getimede verrassing," zegt kunstenaar Jorge Kata Núñez (65). Het toeval wil namelijk dat de Chileen in Nederland is.



"Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig heb ik in Amsterdam ongeveer zestig muurschilderingen gemaakt met het kunstenaarscollectief Brigada Ramona Parra," vertelt hij.



Bijna alle creaties waren volgens Núñez overgeschilderd. Maar afgelopen week is er bij de sloop van een winkelpand op het Osdorpplein een teruggevonden.



"Ik heb meteen een bekende van mij, een architect, gebeld om te vragen of hij meer kan vertellen over de creatie," zegt projectontwikkelaar Annemieke Witteveen. De beeltenissen bleken typisch Chileens te zijn, waarna Witteveen contact zocht met Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam.



"Zij vertelden me dat het een schildering is van Jorge Kata Núñez. En geheel onvoorzien is Núñez nu net in Rotterdam om een ander kunstwerk te restaureren."