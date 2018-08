Musical The Addams Family ook naar DeLaMar

Dit maakte producent Marc Muller van Tec Entertainment dinsdag bekend. De cast repeteert momenteel voor een optreden op de Musical Sing-a-Long, zondag op de Uitmarkt.



Muller: "Sinds de allereerste aankondiging van The Addams Family hebben wij enorm veel positieve reacties ontvangen. Daarom is besloten om te verlengen in het DeLaMar Theater. Het hele team is bijzonder blij dat we de tournee volgend voorjaar kunnen afsluiten in dit mooie theater."



Hoofdrollen in de reizende productie zijn voor Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony Neef, Marjolein Teepen, Irene Kuiper, Mylene d'Anjou, Dick Cohen en Terence van der Loo. Jon van Eerd is verantwoordelijk voor de Nederlandse bewerking.