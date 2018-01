Musical Cats komt naar Amsterdam

Daarnaast is de musical te zien in het Luxor-theater in Rotterdam. In totaal worden er 48 shows opgevoerd. Dat maakte de producent vrijdag bekend.



De musical uit 1981 speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de Jellicle katten hun grote bal vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een nieuw kattenleven te gaan beginnen.



Grizabella, de glamourkat die jarenlang de wijde wereld heeft verkend, keert juist deze avond naar huis terug. Ze wil dolgraag weer contact met haar familie, maar tot haar grote verdriet willen ze niets van haar weten.



Memory

Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo'n 9.000 voorstellingen in Londen. De onvergetelijke hit 'Memory' staat in het collectieve geheugen gegrift en is inmiddels door meer dan 150 artiesten gecoverd, van Barbra Streisand tot Céline Dion.



Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show die al in vijftien talen werd opgevoerd.



In Nederland werd het stuk dertig jaar geleden voor het eerst gespeeld. De laatste keer dat Cats te zien was, was in het seizoen 2006/2007.



Boventiteling

De Britse versie die naar Nederland komt, wordt voorzien van boventiteling. De cast en crew van deze versie bestaat uit bijna zestig mensen. De voorstelling is geproduceerd door Frank van Paridon, die eerder onder meer voor Stage Entertainment en Cirque du Soleil werkte.