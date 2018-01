Mopshondjes: de ruftende grap van God

Wat Café Pug

Waar Café De Ruyschkamer, Ruyschstraat

Wie Katja Heinrich en een vloer vol mopshondjes

Wanneer zaterdag 27 januari, 14.00 tot 16.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans wil er wel een aan zijn achteruitkijkspiegel

De ideale verkering

Naast me staat een meisje met eentje op de arm. Ik vraag of ik een foto mag maken. Het meisje: "Als je Kippie zegt, heb je meteen zijn aandacht."

De verslaggever: "Kippie!"

En flits. Meteen goed.



Ik schrijf de namen op en dan blijkt de hond Link te heten. Huh? Waarom moest ik dan Kippie roepen?

Linda van der Zande: "Dat vinden ze lekker, kip."

Ik vind het een goed gesprek en vraag haar wat de lol is van een mopshondje.

"Ze zijn altijd lief, altijd loyaal en altijd vrolijk. En ze willen altijd knuffelen."

Dat klinkt als de ideale verkering.

"Ja, absoluut! Behalve het verharen."



Ik vertel haar dat je daar met sommige mannen ook last mee kunt krijgen en al snel gaat Linda verderop staan, maar dat kan toeval zijn.



Als ik even later nog wat moppies sta te fotograferen, krijg ik opeens een enorme klap in mijn nek. Holy cow, die Scip heeft geen woord overdreven, zeg. Wat komt er een ontzagwekkende stank uit één zo'n klein beestje.



"Ik ga even een spray halen," zegt Katja.

Ik dank haar vriendelijk.