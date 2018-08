Monki opent tweede winkel in De Pijp

Over de precieze openingsdatum wil de winkel nog niets kwijt, behalve dat het ergens deze herfst zal zijn.



Spiegelplafonds

De inrichting zal liefhebbers van het filiaal in de Kalverstraat bekend voorkomen. Zowel de paskamers in regenboogkleuren, spiegelplafonds en andere glinsterende elementen zijn straks ook in het nieuwe pand te bewonderen.



Monki richt zich met een 'Scandi-cool en Aziatische streetstyle-collectie' op jonge vrouwen. Op de openingsdag (die nog bekend wordt gemaakt) is 20 procent korting te verkrijgen door te glimlachen naar het winkelpersoneel.



Afgelopen februari opende het moeder­bedrijf van H&M een zesde winkelconcept in de stad: Arket (Zweeds voor 'blad papier'). De winkel zit in het hoekpand op het Koningsplein waar boekhandel Scheltema ruim dertig jaar zat.