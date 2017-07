Modeduo Puck & Hans signeert in boekhandel Athenaeum

Waar sommige Amsterdammers in sobere kleuren de winter door kwamen, hingen Puck & Hans gewoon een knalroze winterjas op in hun winkel. Bekende mensen wisten het couturetweetal te vinden: Prinses Irene, Marina Abramovic en Sonja Barend liepen in hun designs rond.



Oeuvre

Vijftig jaar nadat Hans Kemmink (1947) en Puck Kroon (1941) elkaar ontmoetten signeren ze zondag 6 augustus een boek over hun oeuvre in Athanaeum Boekhandel. Het boek omvat dertig jaar bijzondere ontwerpen, veelzijdige couture en de faam die hun kleding met zich meebracht. De signeersessie duurt van 15.30 uur tot 17.00 uur.



Tot en met 3 september is in het Amsterdam Museum een overzichtstentoonstelling over Puck & Hans te zien. Naast collectiestukken zijn daar ook niet eerder getoonde kledingstukken van particulieren tentoongesteld. Het Parool schreef hierover: "Honderden kledingstukken zijn te zien. Die uit de jaren zeventig pik je er zo uit: wild, druk, beetje hippie-achtig ook wel."



Signeersessie

Zondag 6 augustus (15.30

Athanaeum Boekhandel



Expositie Couture Locale

Tot en met 3 september

Amsterdam Museum