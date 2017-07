Milkshake opent winkel op Westergasterrein

Buiten Westen: meer hangen dan knallen

Festival Buiten Westen is sinds vorig jaar naar de Ouderkerkerplas verhuisd. En dat heeft effect. De intense dynamiek van het festival in het Westerpark, heeft met de verhuizing wat ingeboet door de landerigheid dat festivallen in een buitengebied als vanzelf oproept.



Maar een nominatie 'best gedecoreerde festival' is op zijn plaats voor dit prachtig tot in de puntjes aangeklede festival. Deels natuurlijk te danken aan de goed gescoute locatie: de Ouderkerkerplas is met al die beschutte hoeken, dwaalplekken en heuveltjes om tegenaan te hangen eigenlijk de perfecte festivallocatie.



