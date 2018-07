Milkshake nodigt lhbt-vluchtelingen uit

De organisatie van Mikshake is voor dit initiatief een samenwerking aangegaan met het COC en Secret Garden, een stichting van en voor lhbt'ers met een etnisch-culturele achtergrond.



"Deze groep met een moslimachtergrond maakt een onderdeel uit van onze doelgroep", laat de festivalorganisatie donderdag weten. Een belangrijk onderdeel van het werk van Secret Garden betreft de lhbt-asielzoekers. De immigranten worden vaak geholpen met praktische problemen die betrekking hebben op de inburgeringscursus, sociale zaken, huisvesting en integratie.



Vegetarisch

Het is niet het eerste opvallende initiatief van Milkshake deze editie. Omdat het festival actief wil inzetten op duurzaamheid, wordt er op het festival alleen vegetarisch voedsel verkocht. Volgens wetenschappers kan de wereld de bevolkingsgroei de komende decennia alleen maar aan als er minder vlees gegeten wordt. Ook introduceert Milkshake dit jaar een 'nude area' waar bezoekers onbespied naakt kunnen rondlopen.



Milkshake, dat plaatsheeft op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam, is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dancefestival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang 'niets moet, alles mag'. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft.



Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen, aldus de organisatie.