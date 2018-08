Miljoenen tomaatjes gratis af te halen in Czaar Peterstraat

Een tomatenteler kon zijn voorraad snacktomaten niet meer aan supermarkten of restaurants kwijt en benaderde daarom de voedselredders van Instock, vertelt Djaja van den Berg van de restaurantketen. "Het zou heel erg zonde zijn om ze weg te gooien, want er zit zo veel water, voedingsstoffen en transport in de tomaten."



Instock kookt met groente en fruit dat niet meer verkocht kan worden en redt zo voedsel uit de vuilnisbak. Maar zes miljoen tomaten is ook wat veel voor hun drie restaurants in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.



Vrachtauto

Dus plaatste Instock een oproep op sociale media om te inventariseren wie een bakje of zak tomaatjes wil komen ophalen op vrijdagavond, zaterdag of zondag. De oproep is inmiddels honderden keren gedeeld.



"Het loopt storm, dus waarschijnlijk staat er morgenavond een vrachtauto vol tomaten voor onze vestiging aan de Czaar Peterstraat," zegt Van den Berg.



Iedereen kan tomaten komen halen, "maar neem wel een eigen bakje, zakje of krat mee, want als we onze eigen bakjes gebruiken is het nog steeds niet erg milieuvriendelijk".