Michelinceremonie 2019: een karig jaartje

Daarna, tussen twaalf en twee, staat een cocktail op het programma. Juist, eerst die koffie dus maar.



Naast me in de rij schudt een vrouw aan de schouders van een jongeman: "Gaat het gebeuren, Sven? Gaat het gebeuren!?"



Sven weet het niet. Hij heeft in de zaal een plekje op rij drie. Dat voert de hoop op. (Sven komt deze middag niet meer in beeld.)



We beginnen met Ellen ten Damme, die non regrette rien. Daarna zijn er praatjes, best veel, ze weten het op te bouwen.



Er is zelfs een livestream van de ceremonie. Als je ergens een circus van kunt maken, moet je het nooit laten.



Het is een ware plichtpleging. Eerst komt een plaatsnaam op een diascherm, dan de naam van het nieuwe restaurant met een eerste ster en daarna een gesprekje met de overweldigde chef.



Dat gaat bijvoorbeeld zo.



Vraag: "De sommelier is erg ­belangrijk voor je."



Chef: "Klopt."



Vraag: "Nou, dat is niet voor ­iedereen. Maar voor jou is dat een heel grote overtuiging, toch?"



Chef: "Ja."



Daarna krijgen ze allemaal een witte Bragard en applaus.



Amsterdam laat op zich wachten.