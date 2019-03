Mexicaans van Señor Mostachio smaakt niet authentiek maar flauw

De burrito is royaal gevuld: veel vlees, veel bonen en veel rijst. De guacamole is in orde. Maar echt spannend zijn de smaken niet: peper en zout lijken de enige smaakmakers. Ook vind ik een keihard stukje bot in het vlees: dat kostte me bijna een vulling.



En de taco's?

In eerste instantie lijkt het varkensvlees exact op de kip van de nacho's, maar als ik mijn best doe kan ik nét het onderscheid proeven. De reden: alles smaakt gewoon flauw. Er is geen duidelijke barbecuesmaak, er zit amper kaas op en de pico de gallo doet 't ook niet voor me.



Dus...?

Señor Mostachio schrijft 'We take pride in serving authentic Mexican cuisine'. Ik had dat dan ook graag willen proeven.



