Metje Blaak: Een naam die zal blijven zingen

Het is de première. Al moest ik me daar, werd me vooraf verzekerd, niet al te veel glamour bij voorstellen. Na afloop zouden ze wel nog wat drinken in de bar met zijn allen. Ik was toen allang om.



Metje Blaak.



Grote zaal, twintig man, zenuwachtige muziek - we kunnen elk moment beginnen.

En daar staat ze, in het spotlight. Iets te dikke bontjas, iets te grote mond, maar daar kiest ze allemaal zelf voor.



Ze begint zich uit te kleden. Ik zit op rij 2. Het blijft in het nette.



Vanaf de zijkant kronkelt een meisje het podium op, slechts gekleed in twee panty's. Eentje waar die hoort te zitten en de andere over haar hoofd.



Ah, daar is er nog een.



Uit de boxen klinkt iets wat lijkt op een fragment uit de bestseller: een nare ervaring. Metje Blaak zit inmiddels met een zwarte doek over haar hoofd, daar gedrapeerd door een derde vrouw die een banaan eet.