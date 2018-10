Metalband Tool geeft concert in Ziggo Dome

Het concert is onderdeel van een tournee die op 2 juni in Berlijn begint. De band gaat dan onder andere via Praag, Wenen en Florence naar Amsterdam om daarna door te gaan naar Kopenhagen, Zürich, Madrid en Lissabon.



Tool bestaat sinds 1990 en komt uit Los Angeles. De band gebruikt haar muziek vooral om diepgaande thema's te bespreken. Filosofische, spirituele onderwerpen en teksten over persoonlijke, innerlijke strijd worden uitgewerkt.



Het is al weer even geleden dat Tool met een nieuw album kwam. Het laatste album 10,000 Days is uit 2006.