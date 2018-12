Met zo'n waterige berg linzen maakt Sla zich echt belachelijk

Restaurant Sla, meerdere vestigingen.

Open ma-zo 11.00 tot 21.00 uur.

Bestellen via Deliveroo, Uber Eats en Thuisbezorgd.

Prijs €20,85 voor een Sweet Potato Bowl + topping en een smoothie.

Aanrader Er moeten veel punten op de i gezet worden wil ik hier weer bestellen

Dan moet ie wel heel bijzonder zijn.

Precies. Ik ben ook benieuwd naar de chocolade­smoothie: €6,95 voor een halve liter gepureerde ­banaan, rauwe cacao, avocado, zoete aardappel(!), ­dadels, amandelboter en amandelmelk.



Toet-toet!

Na 15 minuten kan ik de tas in ontvangst nemen. ­Alles is netjes verpakt, chapeau. Maar het eerste wat ­opvalt, is dat de smoothie niet in een glazen fles zit, ­zoals op de foto, maar in een kartonnen soepbeker en daar kun je niet normaal uit drinken. Het lijkt weinig en na afmeten blijkt het maar 350 ml te zijn, in plaats van de beloofde 500 ml. De smaak is prima, maar allesbehalve spannend. 7 euro hiervoor vind ik belachelijk.