Met veel zijn ze niet, maar meeleven doen ze

Ik krijg een buitengewoon enthousiaste uitnodiging van ­Gavin Palmer. The British Society of Amsterdam gaat naar het huwelijk van Harry en Meghan kijken, met scones en sandwiches en thee in het Amstel. Er is plek voor vijftig man.



'Have an early night for yourself too!'



The British Society of Amsterdam - ik heb er niet eerder van gehoord, maar het klinkt als een groot feest.



Dus al net zo enthousiast stap ik even na twaalf uur de A Bar binnen. Een man met stropdas in Britse vlagmotief is net druk met zijn telefoon. Dat moet Palmer zijn.



Links en rechts van hem zitten stelletjes televisie te kijken, sommigen hebben een vlaggetje.



Ik geef Palmer een hand en hij begint een lang verhaal dat zijn vrouw er zo aankomt, de brug ging tussen hen beiden open, en over de chairman die de e-mails wat laat heeft verstuurd.



Mensen kijken geïrriteerd naar me, ik sta in het beeld.